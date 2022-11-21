***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.11.2022 09:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081232
BIST
10:374.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 10,60
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.537
En Düşük
4.500
10:3718,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:3719,1213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1137
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:371.044,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.044,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:37
|SEYKM
|9,57
|20.275.469
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|1.931.329
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.627.986
|% 9,99
|
|RYSAS
|20,60
|13.451.948
|% 9,98
|
|ALFAS
|85,55
|14.195.483
|% 9,96
|
|SASA
|135,90
|132.409.409
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.244.060
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|91.633.366
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,05
|8.630.579
|% -9,57
|
|MEGAP
|6,05
|8.630.579
|% -9,57
|
|KONTR
|180,80
|1.454.137.599
|% 3,49
|
|THYAO
|107,60
|874.560.136
|% 0,94
|
|PETKM
|15,27
|573.364.371
|% 1,80
|
|EKGYO
|5,58
|529.054.476
|% 1,64
|
|EREGL
|37,06
|462.862.661
|% 0,43
|
|EKGYO
|5,58
|529.054.476
|% 1,64
|
|ALBRK
|3,36
|212.648.580
|% -2,61
|
|ADESE
|1,40
|73.809.831
|% 4,48
|
|SKBNK
|2,47
|132.046.449
|% 1,65
|
|YKBNK
|11,11
|436.671.662
|% 1,46
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6167
|18,6187
|% 0,05
|
|Euro
|19,1098
|19,1213
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,9616
|22,0717
|% -0,39
|
|Frank
|19,3939
|19,5108
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9394
|4,9641
|% 0,06
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-6,08
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.045
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.966
|7.089
|-42,00
|
|Yarım
|3.383
|3.466
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.732
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,31
|87,31
|-0,31
|