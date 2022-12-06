***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarizahname tadil metni - giriş,1.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1, 3.3, 3.4, 5.5, 5.6, 6.4, 7.1, 7.1.2, 7.1.5, 8.2 ve 12.1 değiştirilip 2.10 ve 2.11 maddeleri eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084845BIST