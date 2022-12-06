***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.12.2022 16:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - giriş,1.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1, 3.3, 3.4, 5.5, 5.6, 6.4, 7.1, 7.1.2, 7.1.5, 8.2 ve 12.1 değiştirilip 2.10 ve 2.11 maddeleri eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084845
BIST
16:384.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 28,95
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:3818,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:3819,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0376
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:381.066,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.066,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:36
|BARMA
|122,10
|32.521.335
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|772.347.913
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|103.586.862
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|407.681.182
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.175.457.960
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.710.416
|% -9,91
|
|UFUK
|70,25
|6.450.466
|% -9,88
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,13
|11.248.481.091
|% 5,55
|
|THYAO
|135,30
|7.600.581.466
|% -2,38
|
|EREGL
|42,62
|5.706.791.287
|% 0,42
|
|SISE
|40,24
|4.421.296.845
|% 4,14
|
|AKBNK
|16,26
|3.664.423.184
|% -0,12
|
|KRDMD
|17,13
|11.248.481.091
|% 5,55
|
|EKGYO
|7,42
|3.035.014.465
|% 2,06
|
|ADESE
|1,87
|514.352.121
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,26
|3.664.423.184
|% -0,12
|
|ISCTR
|10,23
|2.077.155.369
|% 0,79
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6322
|18,6433
|% 0,03
|
|Euro
|19,5791
|19,5861
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7099
|22,8238
|% 0,37
|
|Frank
|19,7774
|19,8965
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,48
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|8,03
|
|Cumhuriyet
|7.130
|7.238
|-49,00
|
|Tam
|7.179
|7.229
|61,00
|
|Yarım
|3.476
|3.534
|29,00
|
|Çeyrek
|1.744
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,50
|0,18
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-1,10
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 68 artarak (% 0.69 ) 5, 356
-
16:51XU100
Endeks 4, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 91, 672.00 milyon TL de
-
16:51KMPUR
Yüzde 4.39 oranında artışla 119.00 lira fiyatla işlem gören hissede 894, 911 adet işlem
-
16:49ACSEL
Yüzde 5.61 oranında artışla 84.70 lira fiyatla işlem gören hissede 859, 707 adet işlem
-
16:46XU100
Endeks 4, 992 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 91, 202.00 milyon TL de