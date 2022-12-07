***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.12.2022 09:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 5.5. madde
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085062
BIST
10:454.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -23,34
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.977
10:4518,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
10:4519,5021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0102
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
10:451.062,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.062,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler10:43
|BIOEN
|21,34
|111.676.656
|% 10,00
|
|YESIL
|4,40
|52.930.529
|% 10,00
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|11.637.830
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|12.459.602
|% 9,93
|
|PEKGY
|3,06
|36.610.113
|% -8,11
|
|EUREN
|15,50
|244.602.646
|% -7,43
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|PRDGS
|12,60
|14.400.992
|% -6,04
|
|SMRTG
|99,40
|124.022.848
|% -5,33
|
|KRDMD
|17,09
|2.377.850.143
|% -3,45
|
|THYAO
|137,80
|1.990.622.581
|% 1,62
|
|PETKM
|18,37
|1.189.711.517
|% 2,06
|
|ASELS
|50,35
|984.055.880
|% 2,67
|
|EREGL
|42,18
|651.364.392
|% -0,94
|
|KRDMD
|17,09
|2.377.850.143
|% -3,45
|
|PETKM
|18,37
|1.189.711.517
|% 2,06
|
|EKGYO
|7,31
|420.763.984
|% 0,97
|
|ODAS
|12,10
|581.188.203
|% 5,22
|
|TSKB
|4,01
|165.762.132
|% 0,75
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6387
|18,6449
|% 0,05
|
|Euro
|19,5006
|19,5130
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,5642
|22,6773
|% 0,08
|
|Frank
|19,7224
|19,8412
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,03
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,49
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,83
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.150
|7.206
|6,00
|
|Yarım
|3.463
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,36
|0,06
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|0,03
|
Seans Raporu
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