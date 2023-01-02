***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 09:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni -2.5. ve 3.4. madde
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091805
BIST
11:065.613
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 104,23
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.615
En Düşük
5.568
11:0618,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:0620,0130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0146
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:061.098,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.098,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BFREN
|4.323,00
|14.910.027
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|53.945.484
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.417.884
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.363.418
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,32
|87.360.609
|% -6,80
|
|ULUFA
|9,73
|44.252.563
|% -6,17
|
|BRKVY
|33,54
|27.524.675
|% -5,41
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|ATEKS
|107,00
|3.360.679
|% -3,52
|
|ASELS
|64,15
|2.136.115.800
|% 3,22
|
|THYAO
|143,90
|1.976.878.640
|% 2,13
|
|TCELL
|39,66
|1.558.152.154
|% 4,70
|
|EKGYO
|9,00
|1.424.141.067
|% 3,09
|
|TTKOM
|26,40
|1.299.879.061
|% 7,49
|
|EKGYO
|9,00
|1.424.141.067
|% 3,09
|
|KRDMD
|18,48
|1.032.514.220
|% 2,72
|
|TTKOM
|26,40
|1.299.879.061
|% 7,49
|
|ISCTR
|12,93
|616.724.233
|% 1,25
|
|PETKM
|20,20
|853.796.701
|% 1,20
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7202
|18,7291
|% 0,15
|
|Euro
|19,9878
|20,0202
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,5381
|22,6511
|% -0,01
|
|Frank
|20,1826
|20,3042
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9662
|4,9911
|% 0,11
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.412
|7.474
|41,00
|
|Yarım
|3.589
|3.650
|17,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
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