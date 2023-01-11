***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2023 12:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 7.1.2. madde (yönetim ücreti)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100039
BIST
12:094.954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,06
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:0918,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:0920,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0287
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:091.138,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.137,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:09
|SDTTR
|56,65
|4.759.846
|% 10,00
|
|PRDGS
|7,60
|154.236.468
|% 9,99
|
|ONCSM
|30,92
|1.187.112
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.948.486
|% 9,93
|
|POLTK
|1.737,60
|18.479.170
|% -10,00
|
|KATMR
|2,09
|269.073.973
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,32
|237.594.398
|% -8,89
|
|NIBAS
|15,97
|31.029.743
|% -8,43
|
|HKTM
|68,95
|281.528.269
|% -7,51
|
|KOZAL
|557,30
|1.554.321.951
|% -1,01
|
|EKGYO
|8,50
|1.240.062.012
|% 0,00
|
|TTKOM
|21,90
|880.334.468
|% -1,71
|
|PGSUS
|447,90
|763.502.418
|% -1,52
|
|BIMAS
|129,40
|458.874.306
|% -0,46
|
|EKGYO
|8,50
|1.240.062.012
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|269.073.973
|% -9,91
|
|KLGYO
|3,09
|153.621.668
|% 3,69
|
|ODAS
|8,95
|433.916.661
|% 0,34
|
|VAKBN
|9,88
|412.049.133
|% -1,50
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7811
|18,7830
|% 0,05
|
|Euro
|20,1818
|20,1904
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7196
|22,8335
|% -0,11
|
|Frank
|20,2708
|20,3929
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9870
|5,0120
|% 0,03
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|6,20
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|5,04
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.695
|7.755
|20,00
|
|Yarım
|3.738
|3.793
|9,00
|
|Çeyrek
|1.869
|1.897
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,49
|0,22
|
|B. Petrol
|80,39
|80,39
|0,29
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24FMIZP
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 172.80 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 548 adet işlem
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TAVHL, TOASO
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, KOZAA
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 04 kaybederek (% -0.45 ) 4, 399
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, BALAT, SDTTR, ONCSM, PRDGS