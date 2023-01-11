***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2023 12:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 7.1.2. madde (yönetim ücreti)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100047
BIST
12:104.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -43,84
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:1018,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:1020,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0287
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:101.138,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.138,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:08
|SDTTR
|56,65
|4.725.573
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.181.948
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.925.677
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,41
|125.952.303
|% 7,24
|
|POLTK
|1.737,60
|18.475.694
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|268.990.981
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,24
|235.939.692
|% -9,23
|
|NIBAS
|16,03
|30.188.859
|% -8,08
|
|THYAO
|131,60
|4.092.701.856
|% 0,30
|
|EREGL
|38,24
|2.370.533.532
|% 1,00
|
|ASELS
|57,00
|2.353.680.852
|% -1,98
|
|KRDMD
|18,00
|1.687.269.316
|% -0,77
|
|TUPRS
|482,90
|1.640.168.136
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,49
|1.230.780.222
|% -0,12
|
|KATMR
|2,09
|268.990.981
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,42
|1.040.407.422
|% -1,15
|
|KRDMD
|18,00
|1.687.269.316
|% -0,77
|
|SKBNK
|2,70
|235.728.225
|% -1,10
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7813
|18,7848
|% 0,06
|
|Euro
|20,1800
|20,1914
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7116
|22,8255
|% -0,15
|
|Frank
|20,2602
|20,3823
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9864
|5,0115
|% 0,02
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,18
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.688
|7.748
|13,00
|
|Yarım
|3.735
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,49
|0,22
|
|B. Petrol
|80,26
|80,26
|0,16
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TAVHL, TOASO
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, KOZAA
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 04 kaybederek (% -0.45 ) 4, 399
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, BALAT, SDTTR, ONCSM, PRDGS
-
12:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, KATMR, POLTK