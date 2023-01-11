***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2023 12:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 7.1.2. madde (yönetim ücreti)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100048
BIST
12:094.954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,06
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:0918,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:0920,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0287
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:091.138,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.137,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:07
|SDTTR
|56,65
|4.702.063
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.174.929
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.759.901
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,42
|122.736.113
|% 7,38
|
|POLTK
|1.737,60
|18.475.694
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|268.831.397
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,16
|234.710.665
|% -9,57
|
|NIBAS
|15,98
|29.714.456
|% -8,37
|
|THYAO
|131,30
|4.055.280.447
|% 0,08
|
|EREGL
|38,18
|2.353.087.720
|% 0,85
|
|ASELS
|56,85
|2.325.432.784
|% -2,24
|
|KRDMD
|17,98
|1.674.713.392
|% -0,88
|
|TUPRS
|482,90
|1.634.463.110
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,48
|1.228.533.986
|% -0,24
|
|KATMR
|2,09
|268.831.397
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,42
|1.017.472.374
|% -1,15
|
|KRDMD
|17,98
|1.674.713.392
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,69
|235.055.839
|% -1,47
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7819
|18,7859
|% 0,06
|
|Euro
|20,1807
|20,1864
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7102
|22,8241
|% -0,15
|
|Frank
|20,2686
|20,3907
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9864
|5,0114
|% 0,02
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|6,20
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|5,04
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.695
|7.755
|20,00
|
|Yarım
|3.738
|3.793
|9,00
|
|Çeyrek
|1.869
|1.897
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,49
|0,22
|
|B. Petrol
|80,39
|80,39
|0,29
|