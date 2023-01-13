***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.01.2023 12:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 7.1.2. madde (fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlara Stonex Financial Ltd eklenmesi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101886
BIST
14:515.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 40,51
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:5118,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:5120,3225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0700
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3070
14:511.148,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.148,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:51
|ONCSM
|37,40
|5.887.433
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.937.390
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|16.407.352
|% 9,98
|
|KCAER
|18,52
|112.529.694
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,77
|127.885.611
|% -6,10
|
|EKGYO
|8,03
|2.944.536.201
|% -5,64
|
|EDIP
|9,31
|20.609.503
|% -5,19
|
|THYAO
|136,30
|5.483.043.738
|% 0,37
|
|ASELS
|55,70
|4.015.846.297
|% -0,36
|
|EREGL
|40,22
|3.797.588.823
|% 1,62
|
|KRDMD
|18,67
|3.571.605.696
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,03
|2.944.536.201
|% -5,64
|
|EKGYO
|8,03
|2.944.536.201
|% -5,64
|
|KRDMD
|18,67
|3.571.605.696
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,23
|1.713.065.131
|% 2,10
|
|SKBNK
|2,64
|406.807.641
|% 0,00
|
|PETKM
|17,97
|2.028.203.431
|% 3,16
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7858
|18,7922
|% 0,05
|
|Euro
|20,3185
|20,3225
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,8240
|22,9384
|% -0,20
|
|Frank
|20,1258
|20,2470
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|1,67
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.149
|2,77
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.918
|92,00
|
|Tam
|7.827
|7.888
|78,00
|
|Yarım
|3.814
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,55
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
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15:06DOGUB
Yüzde 6.87 oranında artışla 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 697, 760 adet işlem
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15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 62 artarak (% 0.80 ) 5, 496
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15:05XU100
Endeks 5, 015 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 58, 274.00 milyon TL de
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15:05KONTR
Yüzde 5.95 oranında artışla 142.40 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 546 adet işlem
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15:04AKENR
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 951, 798 adet işlem