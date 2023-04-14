***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.04.2023 16:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.2.2.,1.3. ve 1.4. maddeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138439
BIST
16:505.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,90
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:5019,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0487
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:5021,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0214
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3162
16:501.260,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,88
|Açılış
|: 1.260,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ARZUM
|22,00
|20.312.695
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.029.107
|% 9,99
|
|CVKMD
|127,00
|3.023.235
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|35.876.303
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.320.756
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.007.606
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.179.070
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|HUBVC
|4,94
|65.722.557
|% -7,49
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|KOZAL
|22,82
|2.733.942.037
|% 0,18
|
|THYAO
|135,30
|2.713.171.488
|% -1,31
|
|GESAN
|89,35
|2.310.952.168
|% 5,86
|
|EREGL
|36,00
|1.492.870.187
|% -0,83
|
|KOZAA
|45,32
|1.437.515.241
|% 3,19
|
|KOZAL
|22,82
|2.733.942.037
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,93
|816.412.982
|% -1,00
|
|IHLAS
|0,87
|85.877.292
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,15
|1.119.421.719
|% 0,25
|
|YKBNK
|10,35
|894.131.395
|% 0,29
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3627
|19,3675
|% 0,25
|
|Euro
|21,3577
|21,3752
|% 0,10
|
|Sterlin
|24,0761
|24,1969
|% -0,25
|
|Frank
|21,6398
|21,7702
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1474
|5,1732
|% 0,19
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|-16,42
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|8.795
|8.928
|106,00
|
|Tam
|8.843
|8.933
|142,00
|
|Yarım
|4.319
|4.371
|69,00
|
|Çeyrek
|2.159
|2.185
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,16
|16,18
|0,12
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,49
|