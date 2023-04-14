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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

14.04.2023 16:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

izahname tadil metni - 1.2.2.,1.3. ve 1.4. maddeler




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138457


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Cumhuriyet 8.793 8.926 104,00  
Tam 8.806 8.922 131,00  
Yarım 4.301 4.366 64,00  
Çeyrek 2.150 2.183 32,00  
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Gümüş Gr. 16,12 16,13 0,06  
B. Petrol 86,75 86,75 0,66  
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