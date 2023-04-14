***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.04.2023 16:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.2.2.,1.3. ve 1.4. maddeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138464
BIST
16:535.133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,26
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:5319,3682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0494
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:5321,3499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3162
16:531.260,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -7,45
|Açılış
|: 1.260,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:51
|ARZUM
|22,00
|20.336.697
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.231.703
|% 9,99
|
|CVKMD
|127,00
|3.027.045
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|35.936.545
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.328.368
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.128.898
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.295.299
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|HUBVC
|4,95
|65.787.999
|% -7,30
|
|KOZAL
|22,82
|2.745.587.171
|% 0,18
|
|THYAO
|135,40
|2.725.783.158
|% -1,24
|
|GESAN
|89,70
|2.353.311.128
|% 6,28
|
|EREGL
|36,04
|1.501.127.162
|% -0,72
|
|KOZAA
|45,32
|1.442.671.621
|% 3,19
|
|KOZAL
|22,82
|2.745.587.171
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,94
|818.914.956
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,87
|86.003.978
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,17
|1.126.432.170
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,35
|900.641.649
|% 0,29
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3577
|19,3726
|% 0,28
|
|Euro
|21,3438
|21,3587
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,0625
|24,1832
|% -0,31
|
|Frank
|21,6246
|21,7549
|% -0,10
|
|Riyal
|5,1467
|5,1725
|% 0,17
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|-15,28
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|8.795
|8.928
|106,00
|
|Tam
|8.841
|8.935
|144,00
|
|Yarım
|4.318
|4.372
|70,00
|
|Çeyrek
|2.159
|2.186
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|16,15
|16,16
|0,10
|
|B. Petrol
|86,63
|86,63
|0,54
|