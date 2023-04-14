***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.04.2023 16:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.2.2.,1.3. ve 1.4. maddeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138482
BIST
16:545.133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,14
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:5419,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0434
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:5421,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3162
16:541.260,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -7,45
|Açılış
|: 1.260,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ARZUM
|22,00
|20.336.697
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.486.273
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,97
|37.830.065
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|3.027.553
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.336.573
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.131.130
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.341.939
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|HUBVC
|4,94
|65.798.705
|% -7,49
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|KOZAL
|22,82
|2.750.199.052
|% 0,18
|
|THYAO
|135,60
|2.730.520.287
|% -1,09
|
|GESAN
|89,35
|2.369.251.009
|% 5,86
|
|EREGL
|36,06
|1.504.385.684
|% -0,66
|
|KOZAA
|45,34
|1.446.814.332
|% 3,23
|
|KOZAL
|22,82
|2.750.199.052
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,94
|819.922.601
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,87
|86.090.006
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,17
|1.129.719.937
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,37
|902.856.638
|% 0,48
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3631
|19,3682
|% 0,26
|
|Euro
|21,3351
|21,3499
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,0689
|24,1896
|% -0,28
|
|Frank
|21,6328
|21,7631
|% -0,07
|
|Riyal
|5,1466
|5,1724
|% 0,17
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|-16,42
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|8.795
|8.928
|106,00
|
|Tam
|8.843
|8.933
|142,00
|
|Yarım
|4.319
|4.371
|69,00
|
|Çeyrek
|2.159
|2.185
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,16
|16,18
|0,12
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,49
|
Seans Raporu
16:52
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17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 01 kaybederek (% -0.13 ) 4, 616
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