***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarizahname tadil metni - giriş, kısaltmalar, 1.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 3.4, VI. bölüm giriş, 6.1., 6.2, 7.1.1, 7.1.5, 9.4, 9.5 ve 9.8. maddelerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140646BIST