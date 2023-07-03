***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname tadil metni - 1.1., 1.2., 3.2., 5.5. ve 7.1.2. maddeler değiştirilmiş 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. ve 5.6. maddeler izahnameden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164034BIST