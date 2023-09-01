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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

01.09.2023 18:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

izahname tadil metni - 6.5. madde - Fonun "Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri" maddesine Tacirler Yatırım eklenmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190970


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 59,40 3.687.016.637 % 10,00  
ORGE 56,65 233.716.840 % 10,00  
EUPWR 218,90 4.229.818.051 % 10,00  
GWIND 31,90 858.879.782 % 10,00  
BRSAN 836,00 2.093.522.699 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,7061 26,7167 % 0,10  
Euro 28,7993 28,8060 % -0,56  
Sterlin 33,5297 33,6978 % -0,50  
Frank 30,0372 30,2181 % -0,14  
Riyal 7,1012 7,1368 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.938 -2,06  
Altın Gr. 1.665 1.665 0,80  
Cumhuriyet 11.264 11.435 61,00  
Tam 10.983 11.129 35,00  
Yarım 5.509 5.586 18,00  
Çeyrek 2.746 2.793 9,00  
Gümüş.Ons 24,19 24,22 -0,23  
Gümüş Gr. 20,78 20,81 -0,16  
B. Petrol 88,17 88,17 1,34  
Seans Raporu 18:05
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