***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarizahname tadil metni - 6.5. madde -Fonun "Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri" maddesine Tacirler Yatırım eklenmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191010BIST