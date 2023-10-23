***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarizahname tadil metni - kısaltmalar, I. bölüm giriş kısmı, 2.3., 2.7, 2.8, 3.1., 3.3, 4.3, 6.7, 9.10 ve 10.3. maddelerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208499BIST