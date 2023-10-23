***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.10.2023 12:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 6.5. madde - Fonun "Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri" maddesine Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208557
BIST
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13:087.563
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 51,95
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:0828,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1091
|Açılış
|: 28,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:0829,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1017
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:081.783,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.783,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:06
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.943.610
|% 10,00
|
|INVES
|399,30
|199.674.403
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|337.103.915
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.686.032
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.636.235
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,04
|34.129.981
|% -7,64
|
|BIOEN
|22,30
|515.284.043
|% -4,78
|
|AYCES
|464,70
|20.012.916
|% -4,40
|
|OSMEN
|231,40
|67.626.851
|% -3,98
|
|THYAO
|209,60
|4.129.265.665
|% 1,21
|
|TUPRS
|130,80
|1.936.324.646
|% 1,16
|
|ASTOR
|115,30
|1.398.796.976
|% 0,17
|
|PETKM
|20,40
|1.203.597.915
|% 0,29
|
|PGSUS
|703,20
|1.165.499.905
|% 3,09
|
|EKGYO
|6,98
|1.023.417.215
|% 0,87
|
|ZOREN
|5,80
|799.723.732
|% 1,40
|
|ODAS
|12,10
|900.524.336
|% 1,68
|
|IHLAS
|1,04
|69.557.806
|% 0,00
|
|KATMR
|2,51
|163.711.920
|% 2,45
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0484
|28,0524
|% 0,39
|
|Euro
|29,7458
|29,7547
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,9777
|34,1481
|% 0,27
|
|Frank
|31,3087
|31,4973
|% 0,36
|
|Riyal
|7,4594
|7,4968
|% 0,44
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,48
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.784
|3,16
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.005
|12.090
|18,00
|
|Yarım
|6.021
|6.070
|9,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.035
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,91
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|-0,16
|