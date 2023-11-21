***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.11.2023 12:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 6.1. madde tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219107
BIST
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14:507.968
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 21,80
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.015
14:5028,8056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0663
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8062
En Düşük
28,6767
14:5031,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1025
|Açılış
|: 31,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
14:501.840,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 13,85
|Açılış
|: 1.840,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.772,00
|67.343.249
|% 9,99
|
|MRSHL
|1.619,00
|26.823.555
|% 9,99
|
|POLTK
|13.662,50
|222.469.860
|% 9,98
|
|PINSU
|11,86
|66.657.304
|% 9,92
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|203.227.545
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|260,75
|8.317.955.450
|% 2,36
|
|EREGL
|40,92
|3.300.986.144
|% 3,33
|
|MIATK
|46,14
|2.351.515.087
|% -9,53
|
|TUPRS
|153,80
|2.231.130.842
|% 0,13
|
|BRSAN
|813,50
|2.029.021.781
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,39
|214.046.460
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,55
|858.882.739
|% -1,31
|
|ZOREN
|5,08
|525.785.920
|% 0,00
|
|EREGL
|40,92
|3.300.986.144
|% 3,33
|
|ODAS
|11,55
|929.339.025
|% 2,67
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8000
|28,8056
|% 0,23
|
|Euro
|31,5570
|31,5696
|% 0,33
|
|Sterlin
|35,9783
|36,1588
|% 0,43
|
|Frank
|32,4396
|32,6351
|% 0,33
|
|Riyal
|7,6552
|7,6936
|% 0,24
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,53
|23,57
|% 0,66
|
|Platin
|927,29
|929,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.085,14
|1.089,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,47
|1.988,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05PCILT
Yüzde 5.90 oranında artışla 38.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 043, 911 adet işlem
-
15:04IHLGM
Yüzde 6.99 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 669, 429 adet işlem
-
15:03ERBOS
Yüzde 7.99 oranında artışla 233.80 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 619 adet işlem
-
15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 84 artarak (% 0.55 ) 8, 446
-
15:01XU100
Endeks 7, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 56, 222.00 milyon TL de