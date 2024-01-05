***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.01.2024 12:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - yönetim ücreti maddesi (7.1.2. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232985
BIST
'
13:517.543
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -4,68
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
13:5129,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0917
|Açılış
|: 29,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
13:5132,6065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0780
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,5488
13:511.956,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,22
|Açılış
|: 1.956,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler13:50
|KRSTL
|14,19
|101.600.859
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|298.154.690
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|78.429.585
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|3.046.576
|% 9,24
|
|IHEVA
|2,40
|15.861.886
|% 9,09
|
|SANEL
|28,72
|7.255.942
|% -5,21
|
|QNBFB
|291,50
|3.853.298
|% -5,05
|
|VKING
|29,88
|25.388.833
|% -4,84
|
|TEKTU
|3,04
|43.294.935
|% -4,70
|
|EKIZ
|36,12
|351.619
|% -4,70
|
|THYAO
|233,90
|3.181.572.643
|% 0,26
|
|ISCTR
|23,00
|1.778.823.545
|% 0,17
|
|GUBRF
|156,20
|1.735.674.826
|% -3,34
|
|PGSUS
|693,50
|1.299.068.233
|% 2,74
|
|SASA
|35,94
|1.247.284.535
|% -0,22
|
|ZOREN
|4,58
|896.645.376
|% 7,76
|
|QUAGR
|4,18
|397.198.529
|% -0,95
|
|EKGYO
|7,27
|604.199.610
|% 0,14
|
|BEGYO
|3,66
|286.020.872
|% 7,33
|
|ISCTR
|23,00
|1.778.823.545
|% 0,17
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8374
|29,8441
|% 0,30
|
|Euro
|32,5936
|32,6059
|% -0,24
|
|Sterlin
|37,6574
|37,8463
|% 0,10
|
|Frank
|34,8364
|35,0462
|% -0,06
|
|Riyal
|7,9325
|7,9722
|% 0,29
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|951,19
|953,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,45
|1.028,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,87
|77,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,21
|2.040,50
|% 0,66
|