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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

05.01.2024 12:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

izahname tadil metni - yönetim ücreti (7.1.2.) maddesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232996


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRSTL 14,19 101.530.080 % 10,00  
SDTTR 295,25 298.071.725 % 9,96  
GARFA 91,75 78.394.720 % 9,95  
DIRIT 13,00 3.046.576 % 9,24  
KCAER 32,00 626.574.715 % 9,07  
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Dolar 29,8360 29,8439 % 0,30  
Euro 32,5949 32,6095 % -0,23  
Sterlin 37,6577 37,8465 % 0,10  
Frank 34,8386 35,0485 % -0,05  
Riyal 7,9325 7,9723 % 0,29  
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Gümüş ONS 22,96 22,99 % 0,66  
Platin 950,17 952,49 % 0,66  
Paladyum 1.024,58 1.028,11 % 0,66  
Brent Pet. 78,07 78,07 % 0,66  
Altın Ons 2.038,55 2.038,87 % 0,66  
Seans Raporu 13:49
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