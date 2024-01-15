***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.01.2024 13:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 2.3., 2.8. ve 3.4. madde tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239926
BIST
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14:018.058
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 71,24
|Açılış
|: 7.997
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|Önceki Kapanış
|: 7.986
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7.979
En Yüksek
8.095
14:0130,1047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0067
|Açılış
|: 30,0650
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|Önceki Kapanış
|: 30,1200
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30,1067
En Düşük
29,9788
14:0132,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0216
|Açılış
|: 32,8500
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|Önceki Kapanış
|: 32,9300
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33,0519
En Düşük
32,9132
14:011.987,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.987,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
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1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler14:01
|PASEU
|59,40
|70.626.202
|% 10,00
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|ENERY
|128,00
|389.777.697
|% 9,97
|
|IZENR
|30,66
|334.574.275
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|196.670.088
|% 9,95
|
|TATEN
|34,94
|173.952.211
|% 9,94
|
|IZFAS
|14,59
|29.926.069
|% -4,27
|
|GRTRK
|47,10
|33.572.374
|% -3,17
|
|ENSRI
|30,10
|38.003.496
|% -3,15
|
|BEGYO
|4,28
|308.801.671
|% -2,95
|
|LIDFA
|8,22
|37.968.082
|% -2,95
|
|ASTOR
|103,60
|1.351.199.629
|% 2,68
|
|KBORU
|70,75
|1.314.038.697
|% 5,60
|
|CATES
|59,45
|1.093.927.271
|% 6,64
|
|ALFAS
|96,80
|731.650.946
|% 5,56
|
|EKOS
|54,80
|665.598.865
|% 2,33
|
|BEGYO
|4,28
|308.801.671
|% -2,95
|
|MHRGY
|5,28
|123.999.295
|% 1,54
|
|QUAGR
|4,04
|90.627.738
|% 0,50
|
|KBORU
|70,75
|1.314.038.697
|% 5,60
|
|CATES
|59,45
|1.093.927.271
|% 6,64
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0959
|30,1047
|% 0,02
|
|Euro
|32,9622
|32,9786
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,2104
|38,4020
|% -0,09
|
|Frank
|35,1095
|35,3210
|% -0,19
|
|Riyal
|8,0021
|8,0422
|% 0,00
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|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,24
|23,27
|% 0,66
|
|Platin
|917,03
|918,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,89
|984,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,71
|2.052,96
|% 0,66
|