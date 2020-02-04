***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.02.2020 16:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816985
BIST
16:28121.596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 2.352,95
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.692
En Düşük
120.159
16:285,9824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:286,6096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:28300,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,48
|Açılış
|: 301,09
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,68
|21.431.745
|% 17,27
|
|TEKTU
|1,58
|241.953.871
|% 16,18
|
|HLGYO
|1,72
|215.070.752
|% 15,44
|
|DITAS
|13,21
|32.413.245
|% 15,27
|
|DOKTA
|88,55
|31.666.781
|% 15,00
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|PKENT
|197,70
|407.519
|% -2,56
|
|THYAO
|14,31
|1.161.109.080
|% 3,40
|
|PETKM
|4,20
|684.965.996
|% 2,19
|
|HALKB
|7,38
|653.916.144
|% 7,27
|
|ASELS
|24,22
|581.455.207
|% 3,59
|
|SISE
|5,63
|481.651.737
|% 0,90
|
|PETKM
|4,20
|684.965.996
|% 2,19
|
|TEKTU
|1,58
|241.953.871
|% 16,18
|
|KRDMD
|2,89
|376.150.183
|% 2,48
|
|HLGYO
|1,72
|215.070.752
|% 15,44
|
|ISGYO
|1,90
|231.004.477
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7622
|7,8011
|% 0,14
|
|Frank
|6,1498
|6,1869
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5891
|1,5970
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-9,68
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-14,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|-16,13
|
|Yarım
|960
|984
|-7,80
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|0,11
|
Seans Raporu
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16:39YATAS
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16:38
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16:38XU100
Endeks 121, 507 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 9, 786.00 milyon TL de
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16:37LIDFA
Yüzde 7.85 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 184, 201 adet işlem