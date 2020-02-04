***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.02.2020 16:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816991
BIST
17:39122.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 2.803,68
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.138
En Düşük
120.159
17:395,9722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0131
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:396,5961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0238
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:39299,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -3,67
|Açılış
|: 299,76
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,61
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|309.999.132
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|32.171.693
|% 15,00
|
|HLGYO
|1,71
|238.461.483
|% 14,77
|
|CELHA
|11,35
|27.082.343
|% 13,96
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|QNBFL
|135,00
|808.601
|% -6,90
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|MRGYO
|1,52
|24.532.066
|% -4,40
|
|THYAO
|14,33
|1.307.438.167
|% 3,54
|
|PETKM
|4,24
|823.507.666
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|743.949.549
|% 7,70
|
|ASELS
|24,40
|658.172.402
|% 4,36
|
|SISE
|5,61
|534.873.208
|% 0,54
|
|TEKTU
|1,63
|309.999.132
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|823.507.666
|% 3,16
|
|KRDMD
|2,92
|426.239.808
|% 3,55
|
|HLGYO
|1,71
|238.461.483
|% 14,77
|
|ISGYO
|1,91
|269.833.390
|% 2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7501
|7,7890
|% -0,02
|
|Frank
|6,1350
|6,1720
|% -0,54
|
|Riyal
|1,5872
|1,5951
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|-14,56
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-22,02
|
|Yarım
|957
|982
|-10,65
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,33
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|0,04
|