***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.02.2020 16:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816994
BIST
18:00122.138
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.895,54
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:005,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0149
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:006,5964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0235
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
18:00299,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -4,33
|Açılış
|: 299,10
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
298,86
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|310.582.761
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|TSGYO
|1,93
|24.249.024
|% 14,88
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|RYSAS
|9,57
|15.277.031
|% 12,72
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|30.590.580
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|819.801
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|133.400
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.243.276
|% -2,95
|
|THYAO
|14,34
|1.367.143.547
|% 3,61
|
|PETKM
|4,24
|871.314.529
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|784.807.552
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|731.781.643
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|579.222.435
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|871.314.529
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.582.761
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|149.566.450
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|465.145.940
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,92
|296.222.375
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7506
|7,7894
|% -0,01
|
|Frank
|6,1357
|6,1726
|% -0,53
|
|Riyal
|1,5863
|1,5943
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-18,95
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-4,39
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,81
|54,81
|0,60
|
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