***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.02.2020 09:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818350
BIST
12:04117.667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -674,52
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.667
12:046,0359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,0340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0361
En Düşük
6,0055
12:046,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5912
En Düşük
6,5549
12:04304,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,29
|Açılış
|: 304,60
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,62
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,71
|206.473.252
|% 17,05
|
|SAYAS
|3,59
|5.774.143
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,89
|22.867.804
|% 12,97
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,55
|118.305
|% 9,44
|
|LINK
|27,32
|983.128
|% -7,52
|
|RYGYO
|10,72
|49.668.270
|% -5,80
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|GYHOL
|24,50
|1.244.655
|% -5,04
|
|THYAO
|14,01
|587.333.058
|% -0,07
|
|YKBNK
|3,00
|274.447.390
|% -4,15
|
|TSPOR
|3,68
|265.110.530
|% 4,25
|
|SISE
|5,49
|229.147.835
|% 1,29
|
|ASELS
|24,12
|219.156.535
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,00
|274.447.390
|% -4,15
|
|IHLGM
|1,27
|110.550.329
|% 2,42
|
|ODAS
|2,10
|182.092.983
|% -1,41
|
|GSRAY
|2,31
|187.068.805
|% 5,00
|
|TSPOR
|3,68
|265.110.530
|% 4,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8025
|% 0,27
|
|Frank
|6,1486
|6,1856
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6042
|1,6123
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|-4,05
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|-4,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|-2,32
|
|Yarım
|969
|994
|-1,13
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|54,02
|54,02
|0,75
|