***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.02.2020 09:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818349
BIST
11:01118.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 224,57
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.861
11:016,0338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0358
En Düşük
6,0055
11:016,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5874
En Düşük
6,5549
11:01303,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,35
|Açılış
|: 303,95
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,82
|134.619.009
|% 18,25
|
|SAYAS
|3,59
|5.697.823
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,94
|19.414.782
|% 13,49
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|AYCES
|11,20
|808.954
|% -4,84
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,12
|384.789.195
|% 0,71
|
|TSPOR
|3,71
|209.881.441
|% 5,10
|
|YKBNK
|3,01
|202.092.833
|% -3,83
|
|ASELS
|24,24
|156.010.338
|% 0,50
|
|SISE
|5,50
|146.573.478
|% 1,48
|
|IHLGM
|1,28
|89.427.806
|% 3,23
|
|YKBNK
|3,01
|202.092.833
|% -3,83
|
|ODAS
|2,13
|121.065.610
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,71
|209.881.441
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,62
|64.060.518
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7586
|7,7976
|% 0,21
|
|Frank
|6,1420
|6,1790
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6028
|1,6109
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-5,92
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|53,69
|53,69
|0,42
|