***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.02.2020 11:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818551
BIST
11:22119.729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -69,15
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
120.274
En Düşük
119.544
11:226,0229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0428
En Düşük
6,0002
11:226,5818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5999
En Düşük
6,5491
11:22302,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,59
|Açılış
|: 302,99
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
303,80
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,09
|140.879.994
|% 19,22
|
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ESCOM
|3,95
|24.103.537
|% 12,86
|
|GARFA
|5,48
|10.249.053
|% 12,53
|
|SAYAS
|3,95
|9.399.718
|% 10,03
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|TRCAS
|3,83
|223.564.486
|% -7,04
|
|KRTEK
|3,59
|1.131.795
|% -4,52
|
|IHGZT
|4,30
|48
|% -4,02
|
|ASELS
|26,34
|923.178.732
|% 6,38
|
|THYAO
|14,43
|574.686.466
|% 0,91
|
|TRCAS
|3,83
|223.564.486
|% -7,04
|
|ARDYZ
|13,09
|140.879.994
|% 19,22
|
|TSPOR
|3,74
|133.804.716
|% -0,53
|
|IHLGM
|1,30
|103.292.794
|% -2,99
|
|ODAS
|2,15
|124.745.798
|% -0,46
|
|TRCAS
|3,83
|223.564.486
|% -7,04
|
|AVOD
|2,42
|96.504.037
|% 6,14
|
|THYAO
|14,43
|574.686.466
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7865
|7,8255
|% 0,16
|
|Frank
|6,1458
|6,1829
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6007
|1,6087
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|-4,27
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,57
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|1,12
|