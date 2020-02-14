***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.02.2020 16:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819073
BIST
17:28120.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -65,64
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:286,0494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:286,5692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:28307,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,24
|Açılış
|: 307,53
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.120.011
|% 20,00
|
|TLMAN
|13,70
|37.461.088
|% 16,79
|
|ARDYZ
|18,34
|388.775.095
|% 16,08
|
|AYCES
|12,74
|6.180.042
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,36
|80.819.383
|% 14,32
|
|TUKAS
|12,28
|4.513.045
|% -19,53
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,38
|13.352.586
|% -9,16
|
|RHEAG
|2,16
|48.441.246
|% -8,09
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,34
|1.456.002.965
|% 3,97
|
|THYAO
|14,99
|1.449.643.996
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,88
|689.120.011
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,19
|638.711.380
|% 5,80
|
|BJKAS
|2,98
|628.604.292
|% 9,56
|
|ISGYO
|2,19
|638.711.380
|% 5,80
|
|GSRAY
|2,88
|689.120.011
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,98
|628.604.292
|% 9,56
|
|KARSN
|1,97
|377.724.234
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,23
|210.983.775
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8545
|7,8939
|% -0,08
|
|Frank
|6,1489
|6,1859
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6090
|1,6171
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|4,41
|
|Altın Gr.
|307
|308
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.026
|2.076
|3,77
|
|Yarım
|979
|1.004
|1,82
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|57,37
|57,37
|1,03
|