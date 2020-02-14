***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.02.2020 16:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819072
BIST
17:34120.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -97,51
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:346,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:346,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:34307,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,03
|Açılış
|: 307,31
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.369.027
|% 20,00
|
|TLMAN
|13,98
|42.807.532
|% 19,18
|
|AYCES
|12,74
|6.180.590
|% 14,98
|
|ARDYZ
|18,02
|401.664.627
|% 14,05
|
|ALCTL
|20,30
|82.058.833
|% 13,98
|
|TUKAS
|12,26
|4.742.215
|% -19,66
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,39
|13.420.822
|% -8,78
|
|RHEAG
|2,15
|48.551.161
|% -8,51
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,16
|1.490.942.665
|% 3,33
|
|THYAO
|14,99
|1.477.305.106
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,88
|689.369.027
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,16
|660.030.476
|% 4,35
|
|BJKAS
|2,93
|639.137.102
|% 7,72
|
|ISGYO
|2,16
|660.030.476
|% 4,35
|
|GSRAY
|2,88
|689.369.027
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,93
|639.137.102
|% 7,72
|
|KARSN
|1,97
|388.556.273
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,22
|211.668.128
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8581
|7,8975
|% -0,04
|
|Frank
|6,1487
|6,1858
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6091
|1,6172
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|307
|308
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|