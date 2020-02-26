***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.02.2020 09:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821616
BIST
10:31114.265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -99,30
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
114.124
10:316,1447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1588
En Düşük
6,1376
10:316,6831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6993
En Düşük
6,6789
10:31325,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,27
|Açılış
|: 325,30
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
325,87
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,47
|14.027.524
|% 13,34
|
|OYAYO
|2,89
|10.090.014
|% 12,89
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|BURCE
|7,80
|1.049.881
|% 10,33
|
|BALAT
|2,48
|313.975
|% 9,73
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|BJKAS
|2,70
|4.470.049
|% -7,53
|
|TSPOR
|5,95
|11.089.300
|% -7,18
|
|GSRAY
|3,84
|21.277.310
|% -6,34
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|ASELS
|30,06
|532.395.512
|% 3,16
|
|THYAO
|13,33
|220.504.969
|% -1,11
|
|ALGYO
|19,20
|87.862.622
|% 8,72
|
|HALKB
|6,62
|69.204.197
|% 0,61
|
|ODAS
|2,18
|68.952.741
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|68.952.741
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|37.148.555
|% 0,76
|
|CEMAS
|1,30
|33.729.127
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|40.193.823
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|28.169.733
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9560
|7,9959
|% -0,07
|
|Frank
|6,2718
|6,3095
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6335
|1,6417
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|15,59
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|54,01
|54,01
|-0,25
|