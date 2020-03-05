***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.03.2020 16:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824580
BIST
17:06112.665
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.879,96
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:066,0990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
17:066,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0600
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8296
En Düşük
6,7574
17:06324,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,29
|Açılış
|: 324,48
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
324,54
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.108
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.053.180
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.187.400
|% 14,91
|
|AKSEN
|4,24
|169.020.356
|% 11,58
|
|BURVA
|16,00
|249.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|55.631.314
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|22.515.921
|% -5,31
|
|ASELS
|30,52
|767.006.220
|% 2,48
|
|THYAO
|11,79
|756.316.021
|% 0,34
|
|GARAN
|10,44
|531.515.444
|% 0,77
|
|ODAS
|2,16
|307.796.054
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,58
|304.089.253
|% 0,78
|
|ODAS
|2,16
|307.796.054
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,58
|304.089.253
|% 0,78
|
|KARSN
|1,95
|222.223.809
|% 1,04
|
|THYAO
|11,79
|756.316.021
|% 0,34
|
|IHLGM
|1,36
|82.700.449
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8416
|7,8809
|% 0,58
|
|Frank
|6,3685
|6,4068
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6177
|1,6259
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|16,50
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,83
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.175
|12,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|15,35
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|7,43
|
|Çeyrek
|518
|530
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,49
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, ARCLK
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, TTKOM, EREGL
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1564, 08 artarak (% 1.49 ) 106, 197
-
17:20
SAYAS, BURCE, AGHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:20
YBTAS, TBORG, BALAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında