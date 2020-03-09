***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.03.2020 14:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825378
BIST
15:07104.724
En Yüksek
|Değişim
|: -4,45%
|| -4.876,23
|Açılış
|: 106.540
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|Önceki Kapanış
|: 109.601
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106.585
En Düşük
104.555
15:076,1191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 6,1150
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|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,2064
En Düşük
6,0915
15:076,9883
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,9700
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|Önceki Kapanış
|: 6,8480
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En Düşük
6,9145
15:07329,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,23
|Açılış
|: 329,95
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|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.582.921
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,32
|8.551.742
|% 9,06
|
|ADBGR
|6,90
|9.059.966
|% 6,98
|
|OZBAL
|2,24
|29.936.363
|% 4,19
|
|OYAYO
|6,61
|6.525.436
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,33
|13.182.175
|% -13,05
|
|VAKKO
|5,27
|38.464.115
|% -12,60
|
|BURCE
|7,03
|5.539.313
|% -10,79
|
|UTPYA
|4,49
|4.587.571
|% -10,74
|
|THYAO
|10,75
|629.262.699
|% -3,50
|
|ASELS
|28,34
|442.927.094
|% -5,03
|
|GARAN
|9,53
|214.054.887
|% -4,99
|
|TUPRS
|93,10
|178.508.973
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,31
|165.486.275
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,30
|104.875.070
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|165.486.275
|% -4,94
|
|ODAS
|1,98
|120.550.085
|% -4,35
|
|THYAO
|10,75
|629.262.699
|% -3,50
|
|KARSN
|1,79
|98.563.265
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9837
|8,0237
|% 0,93
|
|Frank
|6,5667
|6,6062
|% 1,68
|
|Riyal
|1,6246
|1,6328
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|1,81
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.171
|2.226
|15,58
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|7,54
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|35,22
|35,22
|-10,05
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