***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.03.2020 14:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825379
BIST
15:06104.785
En Yüksek
|Değişim
|: -4,39%
|| -4.815,68
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.555
15:066,1186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,1180
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|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,2064
En Düşük
6,0915
15:066,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
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|Açılış
|: 6,9740
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|Önceki Kapanış
|: 6,8480
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7,1073
En Düşük
6,9145
15:06329,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,12
|Açılış
|: 329,84
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.537.459
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,38
|8.498.291
|% 9,33
|
|ADBGR
|6,79
|8.833.615
|% 5,27
|
|DEVA
|10,00
|133.612.184
|% 3,84
|
|OYAYO
|6,61
|6.525.331
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,35
|13.138.196
|% -12,65
|
|VAKKO
|5,27
|38.464.115
|% -12,60
|
|UTPYA
|4,45
|4.546.983
|% -11,53
|
|AYCES
|8,90
|595.078
|% -10,82
|
|THYAO
|10,73
|624.288.209
|% -3,68
|
|ASELS
|28,28
|437.464.257
|% -5,23
|
|GARAN
|9,51
|212.733.822
|% -5,18
|
|TUPRS
|92,95
|176.165.913
|% -1,90
|
|YKBNK
|2,29
|161.484.209
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,29
|102.047.217
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,29
|161.484.209
|% -5,76
|
|ODAS
|1,97
|120.001.011
|% -4,83
|
|THYAO
|10,73
|624.288.209
|% -3,68
|
|KARSN
|1,78
|98.059.127
|% -3,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9890
|8,0291
|% 1,00
|
|Frank
|6,5677
|6,6073
|% 1,70
|
|Riyal
|1,6250
|1,6331
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|1,03
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|17,50
|
|Yarım
|1.050
|1.078
|8,47
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,23
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,65
|35,65
|-9,62
|