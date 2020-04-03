***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.04.2020 18:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834733
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1253
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7438
En Düşük
6,6075
18:057,2765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0666
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2790
En Düşük
7,1664
18:05349,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 5,96
|Açılış
|: 349,37
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|PGSUS
|33,30
|231.875.565
|% -1,89
|
|KOZAL
|59,55
|147.419.068
|% -0,67
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,01
|112.906.393
|% 3,61
|
|HUBVC
|18,36
|108.966.790
|% -2,50
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,79
|56.472.017
|% 1,28
|
|ODAS
|1,36
|67.928.665
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|50.589.604
|% -2,75
|
|EKGYO
|1,15
|32.271.196
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2028
|8,2439
|% 0,33
|
|Frank
|6,8478
|6,8891
|% 1,22
|
|Riyal
|1,7830
|1,7919
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.616
|1,49
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,99
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|33,09
|33,09
|3,15
|