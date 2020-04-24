***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.04.2020 12:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840089
BIST
13:3298.765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 593,94
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.946
En Düşük
97.929
13:326,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
13:327,5235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0339
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
13:32388,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 388,46
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|4,18
|576.007
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.382.868
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.936.196
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.640.184
|% 9,99
|
|DEVA
|14,44
|83.304.504
|% 9,98
|
|EGCYH
|0,30
|379.946
|% -9,09
|
|DENGE
|1,19
|587.564
|% -6,30
|
|BALAT
|2,25
|296.752
|% -6,25
|
|SELGD
|2,32
|724.117
|% -5,31
|
|DARDL
|7,80
|1.429.457
|% -4,76
|
|ECILC
|4,89
|469.475.432
|% 4,94
|
|GARAN
|8,11
|408.377.506
|% 0,50
|
|PETKM
|3,48
|281.316.392
|% 1,46
|
|GUSGR
|3,10
|277.200.109
|% 9,93
|
|SASA
|8,96
|264.465.836
|% 2,75
|
|ECILC
|4,89
|469.475.432
|% 4,94
|
|GUSGR
|3,10
|277.200.109
|% 9,93
|
|PETKM
|3,48
|281.316.392
|% 1,46
|
|DOHOL
|1,81
|124.668.547
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,23
|78.245.680
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5791
|8,6221
|% 0,37
|
|Frank
|7,1161
|7,1590
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8504
|1,8597
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,03
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.545
|7,60
|
|Tam
|2.548
|2.611
|7,70
|
|Yarım
|1.241
|1.274
|3,70
|
|Çeyrek
|623
|637
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,28
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|21,62
|21,62
|0,29
|