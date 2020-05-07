***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.05.2020 15:26
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843365
BIST
15:1598.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 343,17
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:157,1158
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0834
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:157,7047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0696
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:15393,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,78
|Açılış
|: 393,08
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
388,53
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.953.863
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,78
|15.406.644
|% -9,10
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,00
|17.407.686
|% -6,10
|
|INFO
|5,79
|7.153.251
|% -4,30
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,62
|1.062.965.662
|% 5,65
|
|GARAN
|8,08
|732.215.223
|% 0,12
|
|THYAO
|10,67
|510.910.995
|% 1,04
|
|SASA
|9,37
|461.444.599
|% 4,46
|
|PETUN
|22,12
|369.745.803
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,62
|1.062.965.662
|% 5,65
|
|YKBNK
|2,13
|256.517.701
|% 0,95
|
|GUSGR
|3,16
|317.511.521
|% -0,94
|
|GARAN
|8,08
|732.215.223
|% 0,12
|
|PETKM
|3,60
|317.020.314
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8623
|8,9068
|% 0,04
|
|Frank
|7,3524
|7,3967
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9129
|1,9225
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|9,37
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.564
|15,10
|
|Tam
|2.585
|2.631
|15,50
|
|Yarım
|1.261
|1.286
|7,60
|
|Çeyrek
|629
|643
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,07
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|31,66
|31,66
|1,94
|
Seans Raporu
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15:26XU100
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15:22KSTUR
Yüzde 4.69 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 437 adet işlem