***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2020 19:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853895
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8432
18:057,7146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05389,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,82
|Açılış
|: 390,11
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
387,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5248
|8,5676
|% 0,59
|
|Frank
|7,2130
|7,2564
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8211
|1,8302
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-10,95
|
|Altın Gr.
|389
|390
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.546
|-11,40
|
|Tam
|2.598
|2.612
|-11,70
|
|Yarım
|1.262
|1.278
|-5,70
|
|Çeyrek
|631
|640
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|0,73
|
Seans Raporu
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