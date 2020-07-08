***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.07.2020 09:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856501
BIST
11:02119.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 230,07
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:026,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
11:027,7530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7535
En Düşük
7,7149
11:02396,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 396,53
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,59
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.935.082
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.627.911
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.409.297
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.718.413
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,93
|50.457.818
|% -6,17
|
|DOBUR
|16,33
|288.744
|% -6,10
|
|TSPOR
|7,20
|95.746.361
|% -5,39
|
|BRMEN
|1,81
|1.347.458
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,26
|952.203.873
|% 0,89
|
|PETKM
|4,35
|535.462.600
|% -1,58
|
|SISE
|6,36
|390.699.992
|% -2,00
|
|TKFEN
|18,54
|388.532.466
|% 2,94
|
|TRKCM
|4,32
|369.406.694
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,26
|952.203.873
|% 0,89
|
|PETKM
|4,35
|535.462.600
|% -1,58
|
|IHLGM
|1,92
|223.138.910
|% 2,13
|
|TRKCM
|4,32
|369.406.694
|% 2,37
|
|TSKB
|1,33
|92.259.265
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5883
|8,6314
|% 0,11
|
|Frank
|7,2621
|7,3059
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,17
|
|Altın Gr.
|396
|397
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.643
|2.656
|4,60
|
|Yarım
|1.284
|1.299
|2,20
|
|Çeyrek
|642
|650
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,15
|