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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

06.10.2020 15:09
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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BEYAZ 9,35 13.388.747 % 10,00  
INVEO 31,90 35.635.884 % 10,00  
FORMT 4,84 38.506.038 % 10,00  
YAPRK 85,80 1.723.550 % 10,00  
DNISI 10,56 4.337.092 % 10,00  
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16:35 Alış Satış %  
Dolar 7,7777 7,7808 % 0,21  
Euro 9,1732 9,1783 % 0,32  
Sterlin 10,0531 10,1036 % 0,03  
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Riyal 2,0675 2,0779 % 0,18  
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16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 4,33  
Altın Gr. 480 480 2,06  
Cumhuriyet 3.169 3.217 19,00  
Tam 3.157 3.236 14,61  
Yarım 1.526 1.565 7,06  
Çeyrek 765 783 3,53  
Gümüş.Ons 24,25 24,29 -0,10  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,00  
B. Petrol 42,49 42,49 1,20  
Seans Raporu 16:35
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