***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.11.2020 15:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888419
BIST
16:321.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 14,89
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:327,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:329,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:32466,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,07
|Açılış
|: 466,97
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:32
|SEYKM
|13,97
|14.776.629
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.212.569
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.767.891
|% 9,99
|
|PENGD
|4,96
|33.459.745
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,81
|3.900.553.021
|% 2,09
|
|KRDMD
|4,33
|2.867.687.455
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.389.693.543
|% 5,05
|
|AKBNK
|6,31
|1.237.324.332
|% 1,12
|
|PETKM
|4,74
|989.392.958
|% 1,94
|
|KRDMD
|4,33
|2.867.687.455
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.389.693.543
|% 5,05
|
|GARAN
|8,81
|3.900.553.021
|% 2,09
|
|TSKB
|2,29
|746.242.410
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,89
|463.371.067
|% 0,53
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6826
|7,6927
|% 0,05
|
|Euro
|9,0788
|9,1015
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,0833
|10,1338
|% 0,22
|
|Frank
|8,3674
|8,4178
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0421
|2,0523
|% -0,13
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|15,22
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.111
|3.158
|9,00
|
|Tam
|3.088
|3.168
|3,05
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|1,48
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,73
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,12
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,62
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:41ARENA
Yüzde 5.70 oranında artışla 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 305, 583 adet işlem
-
16:39SRVGY
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 887 adet işlem
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, KRDMD, ARCLK
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 1.02 ) 1, 166
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, MERKO, OSMEN, EMNIS, IZTAR, KLGYO, TKURU, CELHA, SNGYO, KSTUR