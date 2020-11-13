***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.11.2020 15:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888420
BIST
16:221.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 16,58
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:227,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:229,1066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:22467,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,00
|Açılış
|: 467,90
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KARTN
|2.145,00
|48.225.869
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.765.738
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,32
|25.266.427
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,77
|3.639.957.371
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,32
|2.818.159.576
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,88
|1.201.535.895
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,29
|1.119.817.494
|% 0,80
|
|PETKM
|4,74
|969.388.354
|% 1,94
|
|KRDMD
|4,32
|2.818.159.576
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,88
|1.201.535.895
|% 3,97
|
|GARAN
|8,77
|3.639.957.371
|% 1,62
|
|TSKB
|2,31
|702.377.464
|% 3,59
|
|EKGYO
|1,89
|462.329.521
|% 0,53
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6929
|7,7059
|% 0,22
|
|Euro
|9,0903
|9,1066
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,1401
|10,1909
|% 0,79
|
|Frank
|8,4116
|8,4622
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0530
|2,0633
|% 0,40
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|12,13
|
|Altın Gr.
|469
|470
|5,66
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|12,23
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|5,91
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,95
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,10
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,61
|