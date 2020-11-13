***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.11.2020 15:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888421
BIST
16:411.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 16,45
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:417,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:419,1000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0022
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:41467,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,80
|Açılış
|: 467,70
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KARTN
|2.145,00
|49.238.309
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.776.629
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.770.043
|% 9,99
|
|PENGD
|4,96
|33.473.509
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,81
|3.929.050.029
|% 2,09
|
|KRDMD
|4,33
|2.868.895.669
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.392.366.811
|% 5,05
|
|AKBNK
|6,30
|1.244.751.915
|% 0,96
|
|PETKM
|4,75
|1.000.839.299
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,33
|2.868.895.669
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.392.366.811
|% 5,05
|
|GARAN
|8,81
|3.929.050.029
|% 2,09
|
|TSKB
|2,29
|747.749.096
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,89
|463.647.512
|% 0,53
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6868
|7,6924
|% 0,05
|
|Euro
|9,0774
|9,1117
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,0950
|10,1456
|% 0,34
|
|Frank
|8,3771
|8,4276
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0450
|2,0552
|% 0,01
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|13,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,15
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.095
|3.175
|10,22
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|4,94
|
|Çeyrek
|750
|768
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,60
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:52SAMAT
Yüzde 5.30 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 570 adet işlem
-
16:51EGSER
Yüzde 7.26 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 912, 078 adet işlem
-
16:50KERVT
Yüzde 7.32 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 414, 441 adet işlem
-
16:49SAFKR
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 685, 649 adet işlem
-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 24 artarak (% 0.86 ) 1, 438