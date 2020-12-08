***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.12.2020 09:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892008
BIST
11:111.343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 13,36
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.344
En Düşük
1.332
11:117,8253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:119,4780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0188
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:11468,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 468,85
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:11
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|262.433.164
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.394.750
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.129.717
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|123.981.825
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|5.730.051
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|PKENT
|920,00
|164.278
|% -7,72
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|PETKM
|4,96
|1.538.471.697
|% -2,75
|
|KRDMD
|5,27
|835.381.981
|% 3,54
|
|THYAO
|12,44
|468.595.715
|% 1,39
|
|EREGL
|13,04
|411.135.921
|% 6,62
|
|SASA
|19,77
|364.362.290
|% -3,94
|
|PETKM
|4,96
|1.538.471.697
|% -2,75
|
|TSKB
|1,86
|356.354.509
|% 2,76
|
|KRDMD
|5,27
|835.381.981
|% 3,54
|
|DOHOL
|2,85
|291.804.462
|% -2,73
|
|YYAPI
|1,61
|89.842.444
|% 5,92
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8210
|7,8253
|% 0,20
|
|Euro
|9,4693
|9,4780
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4093
|10,4615
|% -0,08
|
|Frank
|8,7503
|8,8030
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0805
|2,0909
|% 0,23
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-1,08
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,38
|48,38
|-0,41
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
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11:26GEDIK
Yüzde 4.86 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 146 adet işlem
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11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.10 ) 1, 210
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11:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, KRVGD, ROYAL, SNPAM, UMPAS, COSMO, SELEC, SNKRN
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11:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAFKR, NIBAS
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11:25
UMPAS, ROYAL, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında