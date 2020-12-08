***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.12.2020 09:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892009
BIST
11:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.343
En Düşük
1.332
11:057,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:059,4809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:05469,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,39
|Açılış
|: 469,49
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:05
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|260.678.054
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.384.387
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.091.511
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|123.507.705
|% 9,92
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|NIBAS
|74,95
|4.640.721
|% -8,04
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|IDEAS
|11,56
|1.524.876
|% -6,24
|
|PETKM
|4,96
|1.473.793.835
|% -2,75
|
|KRDMD
|5,26
|819.650.001
|% 3,34
|
|THYAO
|12,43
|456.582.098
|% 1,30
|
|EREGL
|13,01
|397.489.030
|% 6,38
|
|SASA
|19,76
|354.375.473
|% -3,98
|
|PETKM
|4,96
|1.473.793.835
|% -2,75
|
|TSKB
|1,87
|350.906.184
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,26
|819.650.001
|% 3,34
|
|DOHOL
|2,86
|282.282.799
|% -2,39
|
|YYAPI
|1,62
|87.261.546
|% 6,58
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8285
|7,8358
|% 0,33
|
|Euro
|9,4728
|9,4809
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,4265
|10,4788
|% 0,08
|
|Frank
|8,7543
|8,8070
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0812
|2,0916
|% 0,26
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|0,03
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|48,41
|48,41
|-0,38
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, DOHOL, GUBRF
-
11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 11 artarak (% 1.01 ) 1, 209
-
11:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, COSMO, KRVGD, SILVR, SNKRN, SELEC, UMPAS, ROYAL
-
11:10
RHEAG, FRIGO, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:10
KERVN, NIBAS, LIDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında