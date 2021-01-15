***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.01.2021 16:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902635
BIST
17:591.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -20,18
|Açılış
|: 1.537
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|Önceki Kapanış
|: 1.547
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1.548
En Düşük
1.516
17:597,4836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
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|Açılış
|: 7,4800
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|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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7,5102
En Düşük
7,3521
17:599,0509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
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|Açılış
|: 9,0550
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|Önceki Kapanış
|: 8,9500
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9,0938
En Düşük
8,9346
17:59442,69
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|: 1,18%
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|Açılış
|: 442,69
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|Önceki Kapanış
|: 437,53
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444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|807.629
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|70.460.815
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.180.763
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.004.790
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.120.502
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,81
|2.660.071.108
|% 1,03
|
|KOZAL
|114,00
|1.952.927.484
|% 3,17
|
|DOHOL
|3,47
|1.662.506.055
|% -4,41
|
|THYAO
|13,27
|1.653.974.287
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,47
|1.473.151.472
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,47
|1.473.151.472
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,47
|1.662.506.055
|% -4,41
|
|TSKB
|1,89
|815.123.879
|% 1,07
|
|SISE
|7,81
|2.660.071.108
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,60
|534.264.141
|% -2,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4780
|7,4836
|% 1,67
|
|Euro
|9,0428
|9,0509
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,1450
|10,1959
|% 0,93
|
|Frank
|8,3774
|8,4279
|% 1,36
|
|Riyal
|1,9883
|1,9983
|% 1,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-7,88
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,78
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,91
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