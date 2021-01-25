***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.01.2021 17:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904217
BIST
17:251.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:257,3909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0194
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:258,9765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0463
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
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9,0459
En Düşük
8,9676
17:25442,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,84
|Açılış
|: 442,68
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|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:23
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.915.254
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.317.412
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,75
|11.257.033
|% -8,70
|
|PKENT
|1.450,00
|6.251.310
|% -7,64
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|121,50
|2.365.207.375
|% 6,21
|
|ODAS
|3,99
|1.536.315.561
|% 4,72
|
|PETKM
|5,28
|1.425.094.599
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,11
|1.317.450.781
|% 2,75
|
|GARAN
|9,62
|1.030.934.197
|% -1,43
|
|ODAS
|3,99
|1.536.315.561
|% 4,72
|
|TSKB
|1,99
|693.645.244
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|458.715.156
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,49
|701.139.678
|% 0,00
|
|PETKM
|5,28
|1.425.094.599
|% 3,13
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3865
|7,3901
|% -0,27
|
|Euro
|8,9721
|8,9807
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0734
|10,1240
|% -0,34
|
|Frank
|8,2896
|8,3395
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9635
|1,9733
|% -0,30
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|9,27
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,64
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|-0,17
|