***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.01.2021 17:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904216
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
0
En Düşük
0
18:057,4239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4351
En Düşük
7,3998
18:059,0095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0097
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0211
En Düşük
8,9875
18:05442,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,82
|Açılış
|: 442,61
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|14,82
|211.552.401
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,14
|237.114.545
|% 0,00
|
|OTKAR
|395,10
|515.962.560
|% 0,00
|
|USAK
|2,64
|226.911.638
|% 0,00
|
|POLHO
|4,32
|348.143.510
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,82
|211.552.401
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,14
|237.114.545
|% 0,00
|
|OTKAR
|395,10
|515.962.560
|% 0,00
|
|USAK
|2,64
|226.911.638
|% 0,00
|
|POLHO
|4,32
|348.143.510
|% 0,00
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 0,00
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4166
|7,4239
|% 0,26
|
|Euro
|8,9974
|9,0095
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0922
|10,1428
|% 0,01
|
|Frank
|8,3157
|8,3658
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9726
|1,9825
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-1,12
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,45
|