***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.02.2021 15:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906959
BIST
15:471.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,39
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
15:477,1782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
15:478,6481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
15:47425,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,57
|Açılış
|: 425,41
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler15:45
|GOLTS
|59,40
|86.512.108
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.138.015
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.817.873
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.564.989
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|3.975.329
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|47.812.583
|% -9,95
|
|KAPLM
|31,72
|15.302.346
|% -9,37
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,11
|1.633.966.159
|% 5,38
|
|KOZAL
|122,00
|1.196.165.644
|% -1,69
|
|SISE
|7,51
|964.000.847
|% 1,62
|
|GARAN
|9,54
|955.840.580
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,43
|861.685.083
|% -0,41
|
|DOHOL
|4,11
|1.633.966.159
|% 5,38
|
|EKGYO
|2,43
|861.685.083
|% -0,41
|
|TSKB
|1,84
|398.222.748
|% 0,00
|
|ODAS
|4,03
|673.525.739
|% -2,66
|
|SKBNK
|1,47
|214.181.806
|% 0,68
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1637
|7,1690
|% -0,24
|
|Euro
|8,6265
|8,6348
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,7944
|9,8435
|% -0,02
|
|Frank
|7,9682
|8,0162
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9101
|1,9197
|% -0,08
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-15,70
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.860
|-32,00
|
|Tam
|2.803
|2.874
|-34,26
|
|Yarım
|1.355
|1.390
|-16,57
|
|Çeyrek
|679
|695
|-8,29
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|-1,29
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,35
|
|B. Petrol
|57,66
|57,66
|1,33
|