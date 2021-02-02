***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.02.2021 15:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906963
BIST
15:461.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 13,35
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
15:467,1774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
15:468,6454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0244
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
15:46426,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,88
|Açılış
|: 426,10
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler15:46
|GOLTS
|59,40
|86.512.108
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.138.015
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.817.873
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.564.989
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|3.975.329
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|47.812.583
|% -9,95
|
|KAPLM
|31,72
|15.302.346
|% -9,37
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,11
|1.633.966.159
|% 5,38
|
|KOZAL
|122,00
|1.196.165.644
|% -1,69
|
|SISE
|7,51
|964.000.847
|% 1,62
|
|GARAN
|9,54
|955.840.580
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,43
|861.685.083
|% -0,41
|
|DOHOL
|4,11
|1.633.966.159
|% 5,38
|
|EKGYO
|2,43
|861.685.083
|% -0,41
|
|TSKB
|1,84
|398.222.748
|% 0,00
|
|ODAS
|4,03
|673.525.739
|% -2,66
|
|SKBNK
|1,47
|214.181.806
|% 0,68
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1711
|7,1774
|% -0,13
|
|Euro
|8,6386
|8,6454
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,7895
|9,8386
|% -0,07
|
|Frank
|7,9642
|8,0122
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9092
|1,9187
|% -0,14
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-14,84
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|2.828
|2.870
|-22,00
|
|Tam
|2.808
|2.879
|-29,15
|
|Yarım
|1.357
|1.393
|-14,10
|
|Çeyrek
|681
|696
|-7,05
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|-1,30
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|57,65
|57,65
|1,32
|
Seans Raporu
15:46
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-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 21 artarak (% 0.71 ) 1, 596
-
16:00XU100
Endeks 1, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 20, 501.00 milyon TL de
-
16:00FADE
Yüzde 5.30 oranında artışla 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 705, 758 adet işlem
-
15:59PEGYO
Yüzde 9.68 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 636, 588 adet işlem
-
15:58DITAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 39.82 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 503 adet işlem